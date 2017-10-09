Завод «МДФ» не платит аренду за пользование природными ресурсами Югры
Опубликовано: 9 октября 2017, 12:40 | Служба новостей "ЮграPRO"
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пытается взыскать с ООО «Завод МДФ» из пгт. Мортка Кондинского района задолженность свыше 600 тыс. руб. по арендной плате по договору аренды лесного участка. С этой целью он обратился в Арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением. Дата заседания суда для принятия решения по данному вопросу назначена на 26 октября.
Для справки: Завод «МДФ» построен в 2003 году. Специализируется на изготовлении плит МДФ, применяемых в строительстве и изготовлении мебели. 7 апреля 2017 г. агентство «ЮграPRO» сообщало о проблемах на предприятии, связанных с невыплатой заработной платы в размере 17 млн рублей.
Рубрики: Кондинский район, Общество. Метки: Арбитражный суд ХМАО., Завод «МДФ», ХМАО, Югра.
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