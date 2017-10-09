Врагов «стабильности» в Югре нет: митингов в поддержку Алексея Навального не было

В субботу, 7 октября, в стране прошли выступления в поддержку намерения Алексея Навального зарегистрироваться кандидатом на выборах Президента РФ, которые, как известно, состоятся 18 марта 2018 года. Их масштаб не сравним с выступлениями, которые также были организованы с подачи Навального в городах России 26 марта и 12 июня сего года.

Для сравнения, по данным сайта ОВД-Инфо 7 октября на акциях в поддержку Алексея Навального в 26 городах России были задержаны 290 человек.

26 марта митинги прошли в 99 городах России.

12 июня наблюдатели называют примерно ту же цифру, затрудняясь в уточнениях, потому что во многих городах параллельно проходили мероприятия в честь Дня России.

Что происходит? – движение Навального пошло на спад или люди разочаровались в человеке, который публично пытается примерить на себя мундир национального лидера? Аналитики политических процессов воздерживаются от комментариев по «горячим следам», потому что для них в целом расклад политического альянса понятен.

Сейчас политические партии ведут активную подготовку к выборам Президента, хотя, конечно, лидеры парламентских партий прекрасно понимают, что их кандидаты будут не более, чем техническими спарринг-партнерами кандидата от правящего блока, и особых амбиций в отношении создания хоть какой-то ощутимой конкуренции не высказывают. Нет обещаний по смене политического и экономического курса, повышения благосостояния населения и т.д. Нет ничего, потому что эти партии свои выборы проиграли еще в начале 2000-х, когда согласились на роль марионеток и дежурной оппозиции, главная функция которых сейчас определена – мелкое, в соответствие со статусом, участие в реформах общества, конечная цель которых никому, в том числе и оппозиции, непонятна.

Вспомним, что волна массовых акций 26 марта была персонифицирована и связана с содержанием фильма «Он вам не Димон», автором которого был Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В фильме рассказывалось о коррупционных проявлениях, связанных с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Спустя месяц Дмитрий Медведев собранные ФБК материалы назвал «чушью», а расследование сравнил с «компотом»: «Делается все по принципу «компота»: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его». Не секрет, что на администрацию Кремля работает мощнейшая агитационно-пропагандистская машина, апологеты которой договорились до того, что «фильм Навального, опубликованный 2 марта, призыв Навального выйти на улицу, сделанный им 17 марта и митинги 26 марта не имеют к борьбе с коррупцией никакого отношения», то есть борьба с коррупцией может прерогативно осуществляться властью в соответствии с принятыми ею законами.

Но суть дела не в этом. Сколько бы людей не вышло на площади, сколько бы не было задержано и сколько бы не было составлено протоколов о правонарушениях, дело Навального, будь он даже тысячу раз прав в своих обвинениях, бесперспективно.

Со времени, прошедшего с декабря 2011 года, когда выступления, впоследствии названные националистическими, были ликвидированы с помощью ОМОНа, хотя и продолжившиеся впоследствии, в стране было немало сделано для профилактики подобных акций. К примеру, несколько раз вносились поправки в Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», был принят ряд других законодательных актов, ужесточающих наказание за несогласованную с властями деятельность и ограничивающих возможности публичного общения оппозиционно настроенных граждан, в том числе в Интернете.

Кроме того, Навальный сейчас пребывает в статусе уголовного преступника и юридически не имеет права выдвигаться в кандидаты в президенты в течение 10 лет после снятия или погашения судимости за тяжкое преступление, в феврале 2017 года он был осужден по делу о растрате в «Кировлесе» на пять лет условно. Суть этого тезиса лучше всего проясняет высказывание того же Дмитрия Медведева: «Даже тот персонаж, видимо, о котором вы говорите [Навальный], он открыто говорит: «все плохие, изберите меня президентом». Без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно».

В городах ХМАО, по сведениям агентства «ЮграPRO», митингов за Навального в поддержку его регистрации кандидатом на пост Президента России, — именно так была обозначена цель акции на сайте Фонда борьбы с коррупцией, — 7 октября не было. Почему? Надо полагать, что мнение о полном отсутствии сторонников оппозиционера в Югре будет ошибочным. 26 марта состоялся несогласованный митинг в Нижневартовске, несколько участников было арестовано. Митинг в Нефтеюганске не состоялся, так как в отношении его заявителей были приняты «профилактические меры».

Заявки на митинги 12 июня организаторами были также отозваны после проведения «вежливыми людьми» «профилактических бесед» на грани угроз и шантажа, особенно среди студенческой молодежи, — об этом сообщалось в социальных сетях.

Пассивность жителей Югры 7 октября объясняется, в частности, спецификой региона, где огромным не только экономическим, но и политическим влиянием пользуются нефтяные компании, которым любое проявление социального недовольства – помеха в ведении бизнеса. Бюджетникам выходить на акции в населенных пунктах, где все знают соседей в лицо, тоже вроде ни к чему. Кроме того, умело держат руку на пульсе событий силовики, уже накопившие определенный опыт проведения «профилактик», суть которых сводится к тому, что мы живем в процветающем и стабильном государстве, и тот, кто посягает на стабильность даже просто выходя на улицу провинциального городка с протестным плакатом – не имеет будущего, потому что он – враг стабильности!

С точки зрения обывателя, до выборов президента масса времени, но оно, как известно, пролетает быстро и незаметно. Сейчас одна из приоритетных тем в СМИ – кто же на этот раз будет главой государства? Тем не менее, основной сценарий уже должен быть прописан даже не вчера, круг претендентов очерчен, и есть подозрения, что в него войдут те же престарелые персонажи, что уже раз пытались взять высоты российского политического Олимпа. Навальный в сценарной проработке не значится.