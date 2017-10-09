В реке Ампута Нижневартовского района Югры обнаружено тело утопленника

Похожие:

Жители ХМАО провалились на попытке вскрыть банкомат, возбуждено уголовное дело (Видео) Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение о том, что ночью неизвестные проникли в здание предприятия в районе сельского поселения Солнечный и пытались вскрыть банкомат. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что ... Читать полностью >>

Превратить территорию берега реки Сайма в полноценное место отдыха для мегионцев не мечта, а цель фонда «МЫ ВМЕСТЕ» В Мегионе подвели итоги конкурса на лучший ландшафтный проект береговой линии реки Сайма. Данное мероприятие, по мнению специалистов фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ», станет ключевым в реализации проекта «Островок счастья». Проект «Островок счастья» фонд развития города ... Читать полностью >>