В реке Ампута Нижневартовского района Югры обнаружено тело утопленника
Опубликовано: 9 октября 2017, 15:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
6 октября спасатели «Центроспас-Югории» отправились на реку Ампута (п.г.т. Новоаганск) Нижневартовского района, где пропал 64-летний мужчина.
Прибыв к месту вызова, поисковики обследовали 2 км леса, 2 км берега площади. Кроме того, водолазным методом обследовали дно реки на площади 2500 м2. Тело мужчины обнаружено и передано сотрудникам полиции.
Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Центроспас-Югория, Югра.
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