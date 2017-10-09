Телефонный террорист из Югры заплатит 15 тыс. рублей за ложный звонок

В Лангепасе вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о ложном сообщении об акте терроризма.

Суд установил, что подсудимый позвонил по телефону в образовательное учреждение и сообщил о том, что в здании заложена бомба.

Чтобы проверить пугающую информацию и принять меры по недопущению трагедии были задействованы силы и средства различных органов и ведомств. Однако, каких-либо взрывных устройств либо предметов, схожих со взрывными устройствами, обнаружено не было.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. Кроме того, суд по иску прокуратуры взыскал с осуждённого денежные средства, затраченные на ложный выезд специальных служб, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.