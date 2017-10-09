Превратить территорию берега реки Сайма в полноценное место отдыха для мегионцев не мечта, а цель фонда «МЫ ВМЕСТЕ»

В Мегионе подвели итоги конкурса на лучший ландшафтный проект береговой линии реки Сайма. Данное мероприятие, по мнению специалистов фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ», станет ключевым в реализации проекта «Островок счастья».

Проект «Островок счастья» фонд развития города «МЫ ВМЕСТЕ» реализует с 2012 года совместно с неравнодушными мегионцами. В рамках проекта, на регулярной основе проводятся субботники, в которых принимают участие практически все муниципальные учреждения города, что говорит лишь об одном — проблема загрязнения реки Сайма действительно волнует горожан, но самое важное – они готовы прикладывать усилия для решения этой проблемы. Отметим, что проект «Островок счастья» в этом году признан и на федеральном уровне: в августе на реализацию этой инициативы фонду «МЫ ВМЕСТЕ» присудили грант Президента Российской Федерации.

Конкурс по благоустройству берега реки Саймы был анонсирован в начале учебного года и призывал мегионцев разработать и представить на суд жюри свои идеи ландшафтного дизайна береговой линии реки Сайма и формирования эстетически благоприятной среды.

Всего заявки на участие подали 29 человек, в разных возрастных категориях. Вместе с заявкой каждый участник представил свою идею по благоустройству (эскиз или макет). Самому взрослому участнику – 49 лет, а самому юному — всего 8. У каждого из них свои соображения и видение будущего берега Саймы, но каждый из них внес свою лепту в преображение облика родного города.

«Для нас — это еще одно хорошо спланированное и проведенное мероприятие, а для мегионцев, особенно для юных участников конкурса – это целое событие, которое они будут помнить долгие годы, и гордиться тем, что внесли свой вклад в реализацию проекта «Островок счастья»», — поделится Игорь Кошелев, специалист фонда «МЫ ВМЕСТЕ».

В результате подведения итогов конкурса было выявлено пять победителей:

в возрастной категории 7-10 лет победила Файзулина Анна Евгеньевна с работой «Рассвет на Сайме»;

в возрастной категории 11-15 лет победила Джалилова Сабина Агиловна с работой «Парк дружбы»;

в возрастной категории 16-17 лет одержала победу работа «Птичий рай», автор — Кирес Александра Андреевна;

в возрастной категории 26 + приз присужден Прушинской Светлане Леонидовне и ее проекту «Экологическая тропа».





А также, творческому дуэту из МБДОУ ДС №2 «Рябинка», педагогам Сметаниной Ксении Викторовне и Денисовой Ольге Николаевне, по решению конкурсной комиссии, был присужден «приз зрительских симпатий».

Победители были награждены дипломами и подарками (чайный набор + набор для творчества). Каждый участник конкурса получил благодарственное письмо от депутата окружной думы Алексея Андреева, который является учредителем фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ».

«То внимание, которое вы проявили к облику берега Саймы, поделившись своей идеей по благоустройству, как нельзя лучше характеризует вас как человека с активной жизненной позицией, небезразличного к происходящему в его городе, округе и стране. Желаю вам творческих успехов, новых интересных идей и их наилучшей реализации, вдохновения и неиссякаемой энергии для воплощения грандиозных планов!», — такими словами поблагодарил конкурсантов за участие Алексей Владимирович Андреев, учредитель фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», депутат Думы Югры от фракции Единая Россия.

Итогом мероприятия стало чаепитие со вкусными тортами: «Во время мероприятия дети рассказывали, какие в реке Сайме водятся рыбы и животные. Так же участники обсудили, какой они хотят видеть речку после реализации проекта, поблагодарили тех, кто им помогал в подготовке работ. Участники конкурса из поселка Высокий приехать не смогли, поэтому один торт мы отправили в поселок с представителем участников, чтобы они тоже смогли разделить с нами торжество и поздравить таким образом победителей и участников, пусть даже и заочно!», — поделилась Анна Грибинча, специалист общественной приемной Алексея Андреева в Мегионе.