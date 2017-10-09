Ночная авария в Нефтеюганске привела к гибели водителя иномарки

За прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 20 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей.

Ночью 8 октября в на улице Объездная города Нефтеюганска водитель автомобиля «Тойота Каролла» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. В итоге иномарка опрокинулась, ее водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.