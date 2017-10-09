И чтец, и жнец, и на дуде игрец. Боксер-депутат Югры Руслан Проводников читал стихи Есенина
Опубликовано: 9 октября 2017, 11:43 | Служба новостей "ЮграPRO"
Окружной депутат Руслан Проводников принял участие в поэтическом вечере, посвящённом творчеству Сергея Есенина и Марины Цветаевой, который состоялся в Ханты-Мансийске.
Мероприятие в книжном магазине «Живое слово», расположенном в Литературном квартале, было приурочено к датам рождения этих великих поэтов России.
Поэтический вечер посетили члены литературного клуба «Югорские Ваганты». В уютной атмосфере собравшиеся читали стихи Серебряного века, пели романсы, говорили о творческом пути лириков.
Руслан Проводников прочёл стихи своего любимого поэта Сергея Есенина, а также ответил на вопросы участников встречи.
Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: Дума Югры, Марина Цветаева, Руслан Проводников, Сергей Есенин, ХМАО, Югра.
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