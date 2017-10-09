Гость из ближнего зарубежья приехал в ХМАО не с пустыми руками. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы (Видео)

Полицейские Сургута поймали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Задержание произошло около одного из домов по улице Югорская. 20-летний мужчина приехал в Югру из ближнего зарубежья с целью сбыта партии наркотиков. У злоумышленника был обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком. Общая масса — более 390 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также попытка незаконного сбыта или пересылки растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Стоит сказать, время до суда задержанный проведет под стражей. Кстати, максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Сургуту.