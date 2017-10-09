Год экологии – это не про нас! В Югре последователи Семенова в Нефтеюганском районе травят людей запахом канализации

Жители поселка в Нефтеюганском районе ХМАО жалуются на жуткий запах канализации и сообщают, что в Год экологии власти района откровенно плюют на защиту окружающей среды своим недосмотром.

«Ко мне обратились жители поселка Куть-Ях Нефтеюганского района с тем, что в район очистных сооружений, которые находятся в 100 метрах от жилых домов и дачных участков, вывозятся не очищенная канализация с поселка Лесной, вывозятся машинами и заливается не в очистные сооружения, где воды должны пройти очистку, а потом выйти в болото, а в канализационный люк, который напрямую сливает сточные воды в болото», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» координатор Нефтеюганского района партии ЛДПР Игорь Кувакин.

Все дело в том, что происходит это без очистки. Люди переживают за свое здоровья, жалуются на ужасный запах и сетуют, что такой подход вредит экологии.

«Мной был осуществлен выезд и при мне заехала машина, была произведена фотофиксация этого слива. Был приглашен на это место человек, который сейчас находится на пенсии, он 10 лет там проработал, он подтвердил, что слив происходит в люк, который не очищает, а сразу сбрасывает в болото и так было всегда. По словам экс-работника, процесс нарушен и все делается наоборот», — говорит инсайдер.





Но это оказалось, это не единственный повод для волнения селян. Подобный подход к деятельности предприятия ставит под угрозу и жизни юных югорчан.

«На месте не было ни лаборантов, никакого ответственного лица, ни охранников. Ворота на очистные сооружения снесены, вход и въезд свободный, люки открыты. То есть дети могут туда спокойно зайти и провалиться в это болото. Там и двери открыты в здание очистных сооружений – заходи кто хочешь!», — сообщает источник.





Это уже второй сигнал бедствия от жителей одного из богатейших районов Югры. О первом мы сообщали в материале «Чем пахнет волость Галины Лапковской в Югре, и кто стоит за едким запахом?». Тогда общественники били тревогу также по поводу Нефтеюганского района, но беспокойство вызвала станция РЖД «Салым».

Кстати, ранее пост главы Нефтеюганского района занимал Владимир Семенов, в период правления, которого подобного, казалось, не происходило. Однако, как говорит один из старожил – так было всегда и теперь, по-видимому, его дело продолжают последователи.