Полиция ищет сбежавшего из колонии югорчанина
Опубликовано: 8 октября 2017, 14:44 | Служба новостей "ЮграPRO"
Отделом розыска Свердловской области разыскивается осужденный-поселенец ШТЫРХУН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 15.10.1985 г.р.
28 СЕНТЯБРЯ 2017 г. Штырхун П.В. совершил побег из Колонии-поселения №59 (г. Каменск-Уральский).
Мужчина был осужден в 2016 г. Мегионским городским судом ХМАО по ч.1 ст. 159 (мошенничество-похитил телефон у близкого человека) Уголовного кодекса РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Особые приметы: рост 178 см. глаза карие, на предплечье правой руки в области сгиба татуировка иероглиф.
Лицам, обладающим сведениями о местонахождении разыскиваемого Штырхуна П.В., просим звонить по тел. 8/343/ 359-56 -11, 359-57-44 или 02-полиция.
Рубрики: Мегион, Общество. Метки: Павел Штырхун, ХМАО, Югра.
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