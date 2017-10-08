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По факту загрязнения лесов привлекается ОАО «Сургутнефтегаз»

Опубликовано: 8 октября 2017, 14:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

В адрес МОО «Зеленый Фронт» поступил официальный ответ Росприроднадзора по ХМАО — Югре, в котором сообщается, что по факту загрязнения прибрежной территории водного объекта в Лянторе, госинспектором Росприроднадзора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.7 КоАП РФ, а инспектором Природнадзора Югры по ч.2 ст. 8.31 КоАП РФ.

В середине июля в ходе общественного экологического мониторинга в г. Лянтор экологи «Зеленого Фронта» обнаружили около 5 га земель, предположительно загрязненных нефтепродуктами. Вблизи озера внимание активистов привлекло множество «маслянистых пятен» на песке, темная береговая линия и запах углеводородов.

Позднее был осуществлен совместный выезд инспектора Природнадзора Югры совместно с представителем «Зеленого Фронта» и НГДУ «Лянторнефть» (ОАО «Сургутнефтегаз»).
Несмотря на то, что в день проверки береговая линия была «разбита», а прибрежная территория «зачищена» песком, что визуально отличалось от фотографий, сделанных активистами «Зеленого Фронта» за день до проверки, в ходе совместного осмотра территории факт загрязнения был подтвержден, отобраны пробы почвы.

Согласно информации, указанной в письме Росприроднадзора, загрязнение территории на этом объекте произошло в 1994 году.

Также в письме указывается, что по факту установления признаков нарушения природоохранного законодательства в отношении ОАО «Сургутнефтегаз» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.5 КоАП РФ, в рамках административного расследования было выяснено следующее. 21.07.2017 Сургутское управление Природнадзора Югры в ходе патрулирования Сургутского лесничества Пимского участкового лесничества в кварталах 747-811 был выявлен загрязненный, предположительно нефтепродуктами, участок лесного фонда. Также было отмечено, что следы битумизированных нефтепродуктов имелись по всей береговой линии озера. С участков земель лесного фонда, в том числе и береговой линии озера, отобраны пробы почв. По факту загрязнения земель лесного фонда, Сургутским управлением Природнадзора Югры в адрес юридического лица ОАО «Сургутнефтегаз» направлено уведомление о вызове законного представителя для возбуждения административного дела по ч.2 ст. 8.31 КоАП РФ.

 

По факту нарушения природоохранного законодательства государственным инспектором Управления Росприроднадзора по ХМАО – Югре возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ОАО «Сургутнефтегаз» по ч.1 ст. 8.7 КоАП РФ, ведется административное расследование.

Председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов: «Надеемся, что вскоре мы увидим и результаты административных расследований, но в данный момент в наш адрес так и не поступили результаты отбора проб почвы. Складывается впечатление, что истинное положение дел с нефтеразливами общественники знают лучше, чем многочисленные уполномоченные органы».

Рубрики: Общество, ТЭК, Экология. Метки: , , , .


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