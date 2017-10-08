Ночной конфликт сургутян закончился стрельбой, пострадавшие госпитализированы

Накануне ночью в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение сотрудника скорой помощи об оказании медицинской помощи во дворе дома по улице Ивана Захарова мужчинам 1984 и 1990 года рождения.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что в ночью компания мужчин, находясь в машине во дворе дома по улице Ивана Захарова, распивали алкогольную продукцию и слушали громко музыку. Двое молодых людей, проходивших мимо, сделали замечание. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из прохожих применил травматическое оружие. После чего, молодые люди скрылась с места происшествия.

Пострадавшие были доставлены в травматологию. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Личный состав УМВД России по г.Сургуту ориентирован на установление и задержание всех фигурантов произошедшего.