Ночной конфликт сургутян закончился стрельбой, пострадавшие госпитализированы
Опубликовано: 8 октября 2017, 14:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне ночью в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение сотрудника скорой помощи об оказании медицинской помощи во дворе дома по улице Ивана Захарова мужчинам 1984 и 1990 года рождения.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что в ночью компания мужчин, находясь в машине во дворе дома по улице Ивана Захарова, распивали алкогольную продукцию и слушали громко музыку. Двое молодых людей, проходивших мимо, сделали замечание. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из прохожих применил травматическое оружие. После чего, молодые люди скрылась с места происшествия.
Пострадавшие были доставлены в травматологию. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Личный состав УМВД России по г.Сургуту ориентирован на установление и задержание всех фигурантов произошедшего.
Рубрики: Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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