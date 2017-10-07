В Югре мужчина поджег автомобиль, который ему не удалось присвоить себе (Видео)

Оперативные сотрудники полиции Нижневартовска задержали 34-летнего жителя города, который поджег чужой автомобиль.

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что возле дома 31 по улице Ленина горит автомобиль ВАЗ 2109.

Стоит сказать, данная машина уже являлась причиной раздора между вартовчанами. Так, несколькими днями ранее один из жителей города заявил в полицию об угоне своего авто. По горячим следам автомобиль нашли в другом микрорайоне и начали искать угонщика. Результатом наблюдения стало задержание мужчины, который, открыв дверь машины ключом, попытался сесть за руль. Оказалось, что гражданин уже привлекался за различные преступления и в настоящее время в отношении него ведется дознание. Как пояснил сам задержанный – несколько дней назад между ним и потерпевшим произошел конфликт, после чего мужчина забрал ключи от автомобиля и начал пользоваться им по своему усмотрению.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного вынесено решение о надлежащем поведении и подписке о невыезде. Однако, неудачливый угонщик решил довести начатое дело до конца – нашел автомобиль своего неприятеля и поджег его.





В настоящее время неугомонный преступник заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.