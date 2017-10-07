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Нужда заставила. В Югре работяга украл из магазина лазерный дальномер, но попал в объектив камеры видеонаблюдения (Видео)

Опубликовано: 7 октября 2017, 11:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

В дежурную часть полиции Когалыма поступило заявление от руководителя одного из магазинов города. Мужчина пояснил, что неизвестный злоумышленник украл лазерный дальномер стоимостью более двух с половиной тысяч рублей из торгового зала.

Полицейские отсмотрели запись с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине и на улице. Им с легкостью удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 30-летний не судимый житель Сургута, который работал по найму в Когалыме.

По итогу подозреваемый сознался в содеянном и отдал похищенный прибор. Молодой человек пояснил, что дальномер ему был необходим для работы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до двух лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Когалыму.

Рубрики: Когалым, Общество, Сургут. Метки: , , , .


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