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74 партии объемом более 200 кг снято с продажи в ХМАО по инициативе Роспотребнадзора

Опубликовано: 7 октября 2017, 15:43 | Служба новостей "ЮграPRO"

За 9 месяцев текущего года были проведены проверки в отношении 160 предприятий, занимающихся оборотом мяса и продуктов его переработки: 1 мясоперерабатывающее предприятие, 1 предприятие оптовой торговли, 80 предприятий розничной торговли, 78 предприятий общественного питания.

В ходе проведённых мероприятий специалистами Роспотребнадзора по ХМАО-Югре выявлено 74 нарушения санитарного законодательства, среди них:

  • отсутствие необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, об изготовителе, о продавце в предприятиях торговли;
  • нарушение температурного режима хранения мясопродуктов;
  • несоблюдение правил товарного соседства при хранении продукции;
  • отсутствие условий для мытья инвентаря;
  • несоблюдение дезинфекционного режима;
  • несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, размещении отходов производства и потребления;
  • неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание прилегающих территорий.

Для лабораторного исследования было отобрано 1350 проб мясопродуктов (985 проб на микробиологические исследования, в 5 случаях выделены возбудители сальмонеллёза; 12 проб на определение содержания антибиотиков, 25 проб на радиологические исследования, 162 пробы на физико-химические исследования. 105 проб на санитарно-химические исследования, 12 проб на пестициды, 95 проб на содержание мышьяка, 70 пробы на содержание ртути — результаты исследований отвечают требованиям нормативных документов).

За 9 месяцев 2017 года изъято из оборота по вынесенным предписаниям в соответствии с КоАП 74 партии мясопродуктов, объёмом 284,32 кг.

По результатам проверок составлено 82 протокола об административных правонарушениях на сумму 1280 тыс. рублей.

Рубрики: Общество. Метки: , .


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