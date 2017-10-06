Пятница, 6 октября 2017 18+

Комментарии:

Врачи окружного центра Югры обменялись опытом с итальянскими коллегами

Опубликовано: 6 октября 2017, 14:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

Современные технологии лечения пациентов со сложным поражением коронарных артерий, применяемые в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, были представлены на научно-практической конференции TOBI-2017 в Венеции.

Конференция была посвящена интервенционному лечению пациентов с ишемической болезнью сердца, со сложным поражением артерий сердца. Опытом югорских врачей с итальянскими коллегами поделился заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Югры Прохор Павлов. Также он стал сопредседателем одной из сессий, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО.

Рубрики: Общество, Страна и Мир, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

10
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Телефонных террористов «вычислили», осталось поймать

Опубликовано 6 октября 2017, 12:30

Ложные звонки о минировании зданий, волна которых прокатилась в последнее время по России, поступали от четырех россиян из-за границы. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников, сообщает ТАСС. По словам Бортникова, у четверых россиян, которые ... Читать полностью >>

Директор частной стоматологической клиники в Югре устроил пациентам «Чернобыль»

Опубликовано 6 октября 2017, 11:45

В Пойковском директор частной стоматологической клиники подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовное дело в отношении учредителя и директора частной стоматологической клиники возбуждено в ХМАО. Мужчина подозревается по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям ... Читать полностью >>

Тела нашли в гараже. В Югре два человека погибли, отравившись выхлопными газами

Опубликовано 6 октября 2017, 10:16

В поселке Излучинск Нижневартовского района ХМАО произошла трагедия: два человека задохнулись в гараже. По предварительной информации, погибшие оставили автомобиль включенным и отравились выхлопами. Об этом сообщает ren.tv. Утром 5 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO