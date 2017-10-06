Врачи окружного центра Югры обменялись опытом с итальянскими коллегами
Опубликовано: 6 октября 2017, 14:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Современные технологии лечения пациентов со сложным поражением коронарных артерий, применяемые в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, были представлены на научно-практической конференции TOBI-2017 в Венеции.
Конференция была посвящена интервенционному лечению пациентов с ишемической болезнью сердца, со сложным поражением артерий сердца. Опытом югорских врачей с итальянскими коллегами поделился заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Югры Прохор Павлов. Также он стал сопредседателем одной из сессий, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО.
Рубрики: Общество, Страна и Мир, Ханты-Мансийск. Метки: Новости Югры, ОКБ Ханты-Мансийска, Прохор Павлов, ХМАО, Югра.
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