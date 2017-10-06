В столице Югры ждут снега, который закроет огрехи благоустройства

Находящаяся сегодня в Нижневартовске с рабочим визитом губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, подводя предварительные итоги выполнения проекта «Формирование комфортной городской среды», сказала, что отремонтирована только треть запланированных на этого год дворов. Всего в 2017 измениться должны были чуть более 40 дворовых территорий.

По реконструкцию запланирован 51 объект, работы завершены на четырех, что составляет всего 8 процентов. В частности, к работам по благоустройству не приступали в Пыть-Яхе и Ханты -Мансийском районе.

До конца недели ещё пять муниципалитетов обещают закончить проведение работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Все работы, где они начаты, будут выполнены до 1 ноября, а к 10 ноября муниципальным чиновникам нужно предоставить в округ итоговый отчет об исполнении проекта.

Интересно, как будут благоустраивать территории в том же Ханты-Мансийске, когда среднесуточные температуры воздуха станут минусовыми, потому что в столице Югры не только дворы находятся в ужасающем состоянии, но и свалки растут с потрясающей быстротой не только на окраинах, и в центральной части города?