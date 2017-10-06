В Нижневартовске 25-летний водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

За сутки в округе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили ранения, в том числе один ребенок.

Накануне вечером на улице Интернациональная в Нижневартовске 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2705», двигаясь со стороны улицы Зимняя в сторону улицы Северная, выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка.

В результате ДТП 8-летняя девочка получила травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

Очевидцы сообщают, что ребенок в это время возвращался из школы.

«Добрый вечер. Я находилась дома в это время. Выглянула в окно, примерно 6 ч вечера, на звук скорой. Газелька стояла на том же месте, что и на фото, за ней по правому ряду стоял еще авто, причем он стоял уже пересекши пешеход дорожку. Скорая развернулась,забрали кого-то и уехала. Пожарная стояла рядом с остановкой с мигалками. Сначала подумала,что дтп с двумя машинами, но вторая вскоре уехала, после приезда гаи. Потом увидела переписку здесь. Здесь кнопочный светофор, разделенный по полосам. Скорее всего девочка бежала на зеленый, переходя дорогу со стороны школы искусств, то есть от медколледжа к магазину, а газельке уже загорелся зеленый, он даже не притормозил. Вторая машина(правый ряд),остановилась бы до стоп линии, если бы горел красный. И да, темно очень на пешеходе, в такую погоду тем более. Вот фото полчаса назад», — сообщила участница группы ВК «ЧП в Нипжневартовске» Гульназ Фаттахова.

Другая участница вышеназванной группы Оксана Попенко, со ссылкой на интернет-издание «Мегаполис», сообщила, что школьница находится в реанимации с множественными переломами.