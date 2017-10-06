Пятница, 6 октября 2017 18+

Комментарии:

В ХМАО мужчина избил врачей скорой помощи, возбуждено уголовное дело

Опубликовано: 6 октября 2017, 9:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне в полицию поступило сообщение о применении физического насилия в отношении двух женщин-фельдшеров, прибывших на вызов в одну из квартир дома в 11 микрорайоне Нефтеюганска для оказания помощи женщине.

Стало известно, что помимо женщины, которой была оказана медпомощь, в квартире находился 60-летний пьяный мужчина, он проявил агрессию к медикам и не давал им возможности покинуть квартиру, в связи с чем, фельдшеры вызвали на место полицейских. После этого мужчина избил фельдшеров.

«Медики оказывали помощь 70-летней супруге гражданина. Во время нахождения в помещении мужчина без объяснения причин напал на медиков и нанес им телесные повреждения различных частей тела. Медицинским работникам удалось оттолкнуть нападавшего, закрыться в одной из комнат и сообщить о происходящем в полицию. Выйти из помещения медработникам мужчина не позволял. В течение нескольких минут полицейские прибыли на место происшествия, где оперативно проникли в жилье и освободили удерживаемых», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье «побои», инцидент будет тщательно исследован правоохранителями, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.

Рубрики: Нефтеюганск, Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

959
Просмотры:
11
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Врачи окружного центра Югры обменялись опытом с итальянскими коллегами

Опубликовано 6 октября 2017, 14:30

Современные технологии лечения пациентов со сложным поражением коронарных артерий, применяемые в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, были представлены на научно-практической конференции TOBI-2017 в Венеции. Конференция была посвящена интервенционному лечению пациентов с ишемической болезнью сердца, со сложным поражением ... Читать полностью >>

Телефонных террористов «вычислили», осталось поймать

Опубликовано 6 октября 2017, 12:30

Ложные звонки о минировании зданий, волна которых прокатилась в последнее время по России, поступали от четырех россиян из-за границы. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников, сообщает ТАСС. По словам Бортникова, у четверых россиян, которые ... Читать полностью >>

Директор частной стоматологической клиники в Югре устроил пациентам «Чернобыль»

Опубликовано 6 октября 2017, 11:45

В Пойковском директор частной стоматологической клиники подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовное дело в отношении учредителя и директора частной стоматологической клиники возбуждено в ХМАО. Мужчина подозревается по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO