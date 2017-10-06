В ХМАО мужчина избил врачей скорой помощи, возбуждено уголовное дело

Накануне в полицию поступило сообщение о применении физического насилия в отношении двух женщин-фельдшеров, прибывших на вызов в одну из квартир дома в 11 микрорайоне Нефтеюганска для оказания помощи женщине.

Стало известно, что помимо женщины, которой была оказана медпомощь, в квартире находился 60-летний пьяный мужчина, он проявил агрессию к медикам и не давал им возможности покинуть квартиру, в связи с чем, фельдшеры вызвали на место полицейских. После этого мужчина избил фельдшеров.

«Медики оказывали помощь 70-летней супруге гражданина. Во время нахождения в помещении мужчина без объяснения причин напал на медиков и нанес им телесные повреждения различных частей тела. Медицинским работникам удалось оттолкнуть нападавшего, закрыться в одной из комнат и сообщить о происходящем в полицию. Выйти из помещения медработникам мужчина не позволял. В течение нескольких минут полицейские прибыли на место происшествия, где оперативно проникли в жилье и освободили удерживаемых», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье «побои», инцидент будет тщательно исследован правоохранителями, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.