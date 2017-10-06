Телефонных террористов «вычислили», осталось поймать
Опубликовано: 6 октября 2017, 12:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ложные звонки о минировании зданий, волна которых прокатилась в последнее время по России, поступали от четырех россиян из-за границы. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников, сообщает ТАСС.
По словам Бортникова, у четверых россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах России, есть пособники на территории страны. Работу по розыску злоумышленников ФСБ проводит совместно с зарубежными партнерами.
Ущерб от телефонных террористов только за первые дни превысил более 300 миллионов российских рублей.
Директор ФСБ России заявил, что последние события с массовыми звонками указывают на то, что необходимо еще раз проанализировать действующее законодательство об ответственности за такие звонки.
Рубрики: Общество, Происшествия, Страна и Мир. Метки: Александр Бортников, Телефонные террористы, ХМАО, Югра.
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