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Тела нашли в гараже. В Югре два человека погибли, отравившись выхлопными газами

Опубликовано: 6 октября 2017, 10:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

В поселке Излучинск Нижневартовского района ХМАО произошла трагедия: два человека задохнулись в гараже. По предварительной информации, погибшие оставили автомобиль включенным и отравились выхлопами. Об этом сообщает ren.tv.

Утром 5 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из гаражей ГСК «Энергетик» поселка Излучинск были обнаружены тела 24-летнего и 33-летнего мужчин без признаков жизни. По данному факту следственным отделом проводится процессуальная проверка.

При визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не выявлено, дверь гаража была закрыта изнутри. По предварительным данным, смерть мужчин могла наступить в результате отравления угарным газом. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.

 

Рубрики: Нижневартовский район, Общество, Происшествия. Метки: , , , , .


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