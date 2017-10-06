Среди уральцев сильнее всех ждали iPhone жители Югры

Первым обладателем нового iPhone на Урале стал житель Сургута. Посетители салонов связи, где стала доступна новинка, и интернет-магазина «МегаФона» не хотят откладывать приобретение желанного гаджета и предпочитают оформлять покупку в рассрочку. Только каждый третий покупатель смартфона готов заплатить за него всю сумму сразу.

Главные охотники за «яблочной» продукцией живут в Екатеринбурге, Перми, Сургуте и Нижневартовске. Здесь зафиксировано наибольшее число продаж.

«С поступлением новых iPhone расширился ассортимент оборудования для пользования нашим быстрым мобильным интернетом. Гаджеты поддерживают выход в сеть на скорости LTE Advanced до 300 Мбит/с, что обеспечит оперативную загрузку даже самого тяжелого контента», – отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

При покупке новых iPhone можно оформить страхование. Перечень страховых случаев включает повреждение смартфона от любой жидкости, в том числе конденсата, а также пожара, поджога, воздействий электротока, взрыва бытового газа, поломки от падения с высоты или при случайном падении какого-то предмета на телефон, и даже в случае кражи, разбоя.

Жители Сургута могут оформить бесплатную курьерскую доставку в интернет-магазине оператора. Заказать почтовую доставку с сайта можно из любого населенного пункта России.

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