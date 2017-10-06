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Около тысячи человек остались в ХМАО без зарплаты, задолженность ООО «Югорскремстройгаз» составила более 78 млн рублей

Опубликовано: 6 октября 2017, 11:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

По данным Государственной инспекции труда в Югре, общая сумма задолженности по заработной плате в ООО «Югорскремстройгаз» по состоянию на 3 октября составляет 78 млн 57 тыс. рублей перед 943 работниками.

Чтобы помочь людям добиться справедливости и выплаты «кровных» трудовая инспекция выдала предписание со сроком исполнения 08.09.2017, однако в установленный срок предписание не исполнено, возбуждено административное дело по ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ, протокол направлен на рассмотрение в суд.

«В адрес Югорского межрайонного прокурора направлено письмо с предложением, провести проверку соблюдения законодательства о несостоятельности (банкротстве) в части соблюдение очередности удовлетворения требований кредиторов (обратив особое внимание на выплату заработной платы и осуществление иных социальных выплат работникам предприятия) конкурсным управляющим. Также Югорскому межрайонному прокурору предложено направить в суд в интересах работников исковое заявление о взыскание заработной платы и иных денежных выплат, положенных работнику в рамках трудовых отношений», — сообщили в пресс-службе инспекции труда.

Кроме того, руководителем инспекции труда проведена рабочая встреча с Прокурором ХМАО Ботвинкиным по вопросу связанной с ситуацией с задержкой выплаты заработной платы в ООО «Югорскремстройгаз», а также предложено провести проверки по вопросу возможного преднамеренного банкротства общества.

Также информация о задолженности направлена Губернатору Югры Наталье Комаровой Н.В и Главному федеральному инспектору по ХМАО Кузьменко.

Кроме того, в адрес заместителя Прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено письмо с предложением провести совместную с органами прокуратуры проверку по вопросу соблюдению трудового законодательства в ООО «Югорскремстройгаз» в связи с ростом задолженности по заработной плате и предстоящим массовым высвобождением работников в связи с ликвидацией Общества в срок до 12.10.2017 г.

Стоит сказать, основной причиной задолженности перед работниками стало существенное снижение объемов работ.

Решением Арбитражного суда «Югорскремстройгаз» признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 11 января 2018 года, сообщает пресс-служба Государственной инспекции Югры.

Связаться с администрацией Югорска и главой города Раисом Салаховым для того, чтобы получить официальный комментарий властей, не удалось. Абсолютно все номера телефонов городской администрации, а их было набрано не менее — недоступны, «На данном направлении перегрузка», — сообщил автоответчик.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , , , .


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