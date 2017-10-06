Фантазии чиновников согнут коррупцию в Югре в три погибели?!

На уходящей неделе состоялось несколько событий, под которыми можно подвести общий знаменатель: борьба с коррупцией в Югре не утихает, более того, это зло не только наказывается, но уже в ближайшем будущем может быть побеждено. Именно с таким настроем проходило в Сургуте заседание координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и Думы Югры шестого созыва.

Совет рассматривал меры противодействия коррупции на муниципальном уровне. В целом настроение на заседании было благостным: борьба с коррупцией ведется, некоторые результаты есть.

Хотя, если вспомнить недавнее прошлое, то в первую очередь именно на муниципальном уровне дела обстоят не очень. В том же Сургуте сейчас под следствием находятся бывшая сотрудница мэрии Анна Федоровская и бывший начальник отдела учета и оформления жилья Анастасия Павловская, которые хотели за вознаграждение помочь жительнице Сургута перевести нежилое помещение в статус жилого за взятку в 500 тыс. рублей, которые делились между тремя участницами сделки.

В июле этого же года сургутский адвокат была поймана при передаче взятки сотруднику городской администрации в 200 тысяч рублей за пропуск процессуального срока на обжалование решения суда по гражданскому делу.

Последний пример хорошо согласуется с выводом правового отдела администрации г. Сургута от 2015 года, когда городская администрация отчитывалась о ходе реализации так называемых антикоррупционных мер. По словам чиновников, за отчётные полтора года не было выявлено ни одного случая злоупотребления ими служебным положением.

«На этот вопрос мы как можем ответить? Есть они или нет? Их нет. Раз на комиссии по урегулированию конфликта интересов не рассматривались такие вопросы, значит их нет», — подчеркнула работавшая в то время начальником управления кадров и муниципальной службы администрации Сургута Жанна Смагина. Другими словами, раз с жалобой на вымогательство денег со стороны чиновников никто не обратился, значит и случаев таких не было.

Следом грянул крупный коррупционный скандал с участием главы экономической столицы Югры. Как все мы прекрасно помним, Дмитрий Попов «погорел» на «песочном деле». В ходе его расследования были выявлены дополнительные факты превышения обвиняемым должностных полномочий в период его нахождения в должности городского главы. К слову, в отношении Попова возбуждено три новых уголовных дела по признакам превышения должностных полномочий.

Кстати, по этой же статье сейчас расследуется дело бывшего главного архитектора Сургута Алексея Фокеева, который подписал фирме «СОК» акт приема-передачи 31-й школы на ул. Каролинского без фактического ее принятия, это впоследствии привело к недостаче 13 миллионов рублей.

Журналисты окружной прессы затупили перья, описывая коррупционные процессы в УМВД, администрациях Пыть-Яха, Нефтеюганска и других городов, а также в различных структурах окружного центра ХМАО.

Сейчас с подачи руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина будет проводиться дополнительное расследование в отношении расследователей дела о трагическом ДТП 4 декабря 2016 года на 926 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, где погибли 12 человек, в том числе 10 детей, многие из пострадавших останутся инвалидами. Если у силовиков хватит мужества и решимости обнародовать по вновь открывшимся обстоятельствам этого дела пороки своей системы и все цепочки взаимозависимых связей хотя бы в рамках этого дополнительного расследования, то мы узнаем много интересного.

Возвращаясь к заседанию координационного совета, стоит сказать, что с докладом выступил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Артём Шмыков. Он рассказывал о деятельности ведомства в данном направлении. На территории Югры в первом полугодии 2017 года выявлено более 150 нарушений закона, для устранения которых, якобы, приняты необходимые меры. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной, административной ответственности, возбуждено три уголовных дела. В связи с утратой доверия уволено пять должностных лиц.

Одним из факторов, способствующих устранению коррупционных проявлений, является совершенствование законодательства», — сказал Артем Шмыков. От себя заметим, что закон важен для того, кто его исполняет, для прочих он – не более, чем бумажка.

Стоит отметить, что в череде новаций был упомянут «черный список», некий реестр служащих, уволенных в связи с утратой доверия. Эту идею прокуратуры поддержали окружные депутаты, приняв поправку в региональный закон: она вступит в действие с 1 января 2018 года. Именно с этой даты «черный список» преградит путь к власти коррумпированным чиновникам.

По словам председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова, данный список будет также опубликован и в СМИ, видимо, для того, чтобы страна знала своих «героев».

Трудно сейчас сказать, приживется ли эта новация, потому окружное правительство не так давно носилось с сомнительной, с точки зрения закона, идеей о приеме на должности чиновников исключительно через процедуру проверки полиграфом, то есть детектором лжи. Судя по всему, подобная мысль угасла сама собой, потому что руководителей двух департаментов правительства — образования и соцразвития — уже назначали без применения полиграфа, заменив его изматывающими публичными процедурами.

Но, как показывает сравнительная практика, на заседании координационного совета речь шла больше о полумерах. Наибольшую решительность в борьбе с коррупцией на этой неделе проявило руководство судебных приставов по ХМАО – Югре, которое организовало для своих сотрудников устрашительную экскурсию в следственный изолятор № 1 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Югре в Нижневартовске.

Сотрудники службы имели возможность лично ознакомиться с тем, в каких условиях содержатся граждане, находящиеся под стражей на стадии предварительного следствия за совершение преступлений, в том числе и бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Для усиления воздействия акции приставов здесь же познакомили с информацией о вступивших в законную силу приговорах судов в отношении бывших государственных служащих и должностных лиц правоохранительных органов, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.

Но все же, и здесь не хватило решимости идти до конца: надо было накормить экскурсантов арестантским обедом, вызвать на допрос к «злому» следователю, а особо ненадежных на сутки в камеру СИЗО.

Но и здесь не все потеряно, потому что опыт судебных приставов заслуживает внимания и распространения. Эффект от мероприятий по борьбе со взятками в округе можно стократ усилить, если увеличить число экскурсантов, включив в их состав сотрудников организаций, имеющих в штате морально неустойчивых муниципальных и гражданских служащих.

Чиновников лучше возить на экскурсии в СИЗО подепартаментно, поуправленческо, поотдельно, посекторно, повзводно, на автобусах, организованно, по заранее составленному и согласованному графику. Отказавшихся от экскурсии считать дезертирами и предлагать писать заявление об увольнении по собственному желанию, что будет означать их добровольную капитуляцию перед мощью антикоррупционных мероприятий и несогласие с проводимой политикой. И никаких там за их ненадобностью полиграфов и «черных списков». Кроме прочего, такая прогрессивная стратегия борьбы с коррупцией будет бережлива как точки зрения экономии времени, так и финансов.

Коррупция не дремлет, она может в любой час явиться воочию перед каждым гражданином. Поэтому рано зачехлять арсенал средств для борьбы с ней, напротив, надо его приумножать и совершенствовать, чему предела быть не может.