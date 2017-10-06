Директор частной стоматологической клиники в Югре устроил пациентам «Чернобыль»

В Пойковском директор частной стоматологической клиники подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовное дело в отношении учредителя и директора частной стоматологической клиники возбуждено в ХМАО. Мужчина подозревается по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По версии следствия, в работе стоматологии использовалось рентгенологическое оборудование, при этом лицензию на медицинскую деятельность такого рода клиника не имела, обучение персонала безопасным методам работы с рентгеноборудованием не проводилось, защитные устройства при осуществлении рентгена не применялись, а помещение, где проводился рентген, не было для этого специально оборудовано. Кроме этого, при проведении рентгена не осуществлялся дозиметрический контроль – таким образом, дозы облучения, которые получали пациенты, не фиксировались.

В итоге, нарушения требований поставили под угрозу здоровье пациентов и работников стоматологической клиники. Выявленные нарушения подтверждены результатами проверки, проведенной Роспотребнадзором, представители которого принимали участие в осмотре места происшествия и изъятии оборудования.

Стоит сказать, деятельность сомнительной по безопасности клиники приостановлена.

Отметим, что санкция этой статьи в качестве наказания предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей, обязательные либо принудительные работы. В качестве максимального наказания виновному может быть назначено лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.