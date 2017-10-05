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Югорчанин лег на проезжую часть в знак неизвестного протеста

Опубликовано: 5 октября 2017, 11:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вартовчанин перекрыл водителям дорогу собственным телом.

Утром 3 октября в Нижневартовске на улице Пермской произошел необычный инцидент. Неизвестный мужчина разлегся прямо на дороге. Об этом сообщает группа ВК «ЧП в Нижневартовске». Что сподвигло мужчину на столь рисковый поступок неизвестно, возможно это был некий перформанс или даже знак протеста, а может человек просто устал?

Очевидцы отмечают, что мужчина был трезв и тепло одет. Он лежал на спине закинув руки за голову и с виду был совершенно не обеспокоен происходящим в округ, не смущали его даже сигналы машин и возмущения их владельцев. Водителям приходилось сбрасывать скорость и объезжать главного героя истории. Кстати, это наталкивает на еще одну версию произошедшего. Напомним, что накануне инцидента, ночью прошел сильный снегопад, а на дорогах города появился гололед. Может мужчина решил исполнить роль «лежачего полицейского» и снизить риск возникновения ДТП?

«Я очень испугалась, когда попыталась его объехать, а он что начал кричать на меня», — поделилась своими впечатлениями вартовчанка Ольга Чапкова.

Один из автомобилистов, обеспокоенный состоянием «лежачего» поинтересовался его здоровьем, но мужчина заверил, что все в порядке.

В соцсетях тема вызвала настоящий резонанс. В комментариях вартовчане пытались выяснить, как и почему мужчина выбрал столь необычный вид досуга.

Получить официальный комментарий полиции ХМАО по этому случаю не удалось, в пресс-службе не ответили на звонок корреспондента.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , , .


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