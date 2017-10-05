Три человека пострадали, в Югре иномарка врезалась в мачту освещения
Опубликовано: 5 октября 2017, 9:26 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек получили различные травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.
Накануне днем в Нижневартовском районе на 8 км автодороги «Нижневартовск – Излучинск» водитель Тойоты Короллы не справился с управлением, машину занесло, она съехала на обочину и врезалась в мачту освещения. В результате аварии водитель и два пассажира получили травмы, из них двое госпитализированы в медицинское учреждение Нижневартовска.
Рубрики: Нижневартовск, Нижневартовский район, Общество, Происшествия. Метки: ДТП, ХМАО, Югра.
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