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Один пишем, два в уме: в Югре осужден торговец «палёной» водкой

Опубликовано: 5 октября 2017, 12:11 | Служба новостей "ЮграPRO"

Советский районный суд ХМАО признал виновным в совершении преступления гражданина, который организовал розничную торговлю алкогольной продукции, не имеющей сопроводительных документов, подтверждающих легальность их производства и оборота на территории России.

Для придания так называемому бизнесу признаков легального, подсудимый оснащал бутылки с алкоголем поддельными федеральными специальными марками, предназначенными для маркировки алкогольной продукции. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции еще в апреле 2017 года, при этом алкоголь был изъят из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание, предусмотренное статьей «использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок», в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

Рубрики: Общество, Советский район. Метки: , , , .


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