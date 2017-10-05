Один пишем, два в уме: в Югре осужден торговец «палёной» водкой

Советский районный суд ХМАО признал виновным в совершении преступления гражданина, который организовал розничную торговлю алкогольной продукции, не имеющей сопроводительных документов, подтверждающих легальность их производства и оборота на территории России.

Для придания так называемому бизнесу признаков легального, подсудимый оснащал бутылки с алкоголем поддельными федеральными специальными марками, предназначенными для маркировки алкогольной продукции. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции еще в апреле 2017 года, при этом алкоголь был изъят из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание, предусмотренное статьей «использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок», в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.