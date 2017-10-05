Налоговая инспекция Югры намерена признать банкротом старейшее детище журналистов ХМАО
Опубликовано: 5 октября 2017, 14:54 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Югре налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием признать банкротом печатное издание «Местное время.» Согласно заявлению инспекции, долг ОАО «Редакция газеты Местное время» перед бюджетами разного уровня составил около 6,8 млн рублей.
Отметим, судебное разбирательство назначено на 8 ноября, сообщает пресс-служба Арбитражного суда ХМАО.
Для справки: Газета «Местное время» начала издаваться в сентябре 1941 года под названием «Стахановец». С 1956 года газета была переименована в «Ленинское знамя», в 1991 году получила новое название – «Местное время». В 2016 году газета отметила 75-летний юбилей.
Рубрики: Общество. Метки: Арбитражный суд ХМАО., Местное время, Налоговая инспекция ХМАО, ОАО «Редакция газеты Местное время», Стахановец, ХМАО, Югра.
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