Налоговая инспекция Югры намерена признать банкротом старейшее детище журналистов ХМАО

В Югре налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием признать банкротом печатное издание «Местное время.» Согласно заявлению инспекции, долг ОАО «Редакция газеты Местное время» перед бюджетами разного уровня составил около 6,8 млн рублей.

Отметим, судебное разбирательство назначено на 8 ноября, сообщает пресс-служба Арбитражного суда ХМАО.

Для справки: Газета «Местное время» начала издаваться в сентябре 1941 года под названием «Стахановец». С 1956 года газета была переименована в «Ленинское знамя», в 1991 году получила новое название – «Местное время». В 2016 году газета отметила 75-летний юбилей.