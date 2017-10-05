На путь истинный? Житель Югры привлечен к уголовной ответственности за то, что склонил родного брата к употреблению наркотиков

«Один» раз живем, попробуй! Неработающий житель Кондинского района предложил своему 37-летнему брату испробовать наркотик собственного производства.

Сотрудники полиции Кондинского района задержали 39-летнего местного жителя. Во дворе его частного дома правоохранители нашли части растений без корневой системы, по внешнему виду они были схожи с наркотическими.

Позже была произведена экспертиза, согласно которой изъятые растения действительно содержали наркотически активный алкалоид опия, проще говоря, это был мак, общей массой в высушенном состоянии 320 грамм.

Кроме того, на месте происшествия находился родной брат подозреваемого, который рассказал полицейским, что его брат предложил ему попробовать употребить наркотики, при этом уточнил, что он делал это впервые. Этот факт и дал правоохранителям повод для второй уголовной статьи.

Теперь в отношении 39-летнего мужчины возбуждены два уголовных дела по статьям: «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств» и «Склонение к потреблению наркотических средств». Мужчине грозит тюрьма на срок до трех лет за каждое совершенное преступление.

Однако, стоит отметить, что подозреваемый пока продолжает оставаться на свободе и находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД России по Кондинскому району.