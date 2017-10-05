Четверг, 5 октября 2017 18+

Комментарии:

На путь истинный? Житель Югры привлечен к уголовной ответственности за то, что склонил родного брата к употреблению наркотиков

Опубликовано: 5 октября 2017, 16:57 | Служба новостей "ЮграPRO"

«Один» раз живем, попробуй! Неработающий житель Кондинского района предложил своему 37-летнему брату испробовать наркотик собственного производства.

Сотрудники полиции Кондинского района задержали 39-летнего местного жителя. Во дворе его частного дома правоохранители нашли части растений без корневой системы, по внешнему виду они были схожи с наркотическими.

Позже была произведена экспертиза, согласно которой изъятые растения действительно содержали наркотически активный алкалоид опия, проще говоря, это был мак, общей массой в высушенном состоянии 320 грамм.

Кроме того, на месте происшествия находился родной брат подозреваемого, который рассказал полицейским, что его брат предложил ему попробовать употребить наркотики, при этом уточнил, что он делал это впервые. Этот факт и дал правоохранителям повод для второй уголовной статьи.

Теперь в отношении 39-летнего мужчины возбуждены два уголовных дела по статьям: «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств» и «Склонение к потреблению наркотических средств». Мужчине грозит тюрьма на срок до трех лет за каждое совершенное преступление.

Однако, стоит отметить, что подозреваемый пока продолжает оставаться на свободе и находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД России по Кондинскому району.

Рубрики: Кондинский район, Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

0
Просмотры:
1
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Банк «Открытие» начал обслуживать бюджетные счета администрации Советского района ХМАО

Опубликовано 5 октября 2017, 16:25

Администрация Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры открыла счета в Западно-Сибирском филиале банка «Открытие». В рамках заключенного контракта районная администрация открывает в банке два бюджетных счета, срок обслуживания которых составит 2 года. На счетах ... Читать полностью >>

Главная дорожная компания Югры уйдет «с молотка»

Опубликовано 5 октября 2017, 15:30

Правительство ХМАО-Югры предпринимает очередную попытку продать Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор». Торги должны состояться 16 ноября 2017 года на площадке Российского аукционного дома в Москве. Основной вид деятельности — эксплуатация автомобильных дорог общего пользования. Предприятие имеет ... Читать полностью >>

Налоговая инспекция Югры намерена признать банкротом старейшее детище журналистов ХМАО

Опубликовано 5 октября 2017, 14:54

В Югре налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием признать банкротом печатное издание «Местное время.» Согласно заявлению инспекции, долг ОАО «Редакция газеты Местное время» перед бюджетами разного уровня составил около 6,8 млн рублей. Отметим, судебное ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO