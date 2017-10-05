Главная дорожная компания Югры уйдет «с молотка»

Правительство ХМАО-Югры предпринимает очередную попытку продать Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор». Торги должны состояться 16 ноября 2017 года на площадке Российского аукционного дома в Москве.

Основной вид деятельности — эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

Предприятие имеет 10 филиалов в наиболее крупных городах на территории округа, дочерние структуры. Численность работающих в «Северавтодоре» — почти 1700 человек.

Размер уставного капитала – 3 млрд 288 млн 763 тысячи рублей. Объявленная цена начального лота – 1 млрд 770 млн рублей.

Предприятие является наиболее крупным по своему профилю деятельности в регионе.

Аналитики пока не пытаются прогнозировать последствия этой сделки купли-продажи, если она будет совершена. Не исключено, что новый собственник начнет продавать имущество по частям, в случае же сохранения профиля деятельности предприятия встанет проблема изменения действующих хозяйственных связей, оптимизации расходов, связанных с эксплуатацией дорог и оплатой труда персонала, что непременно скажется на качестве обслуживания и ремонта дорог.

Напомним, ранее мы сообщали о продаже АО «Югорский рыбоводный завод», аукционные торги состоятся 9 ноября, а также АО «ЮТЭК» , который уйдет «с молотка» уже в конце этого месяца. Заметим, что все активы, выставленные на продажу – прибыльные. Исходя из логики событий, вскоре остается ждать новостей о продаже здания дома правительства в окружном центре Югры, возможно, с филиалами (департаментами), что будет актуально в связи с ведущейся дискуссией об объединении ХМАО и Тюменской области до односоставного субъекта Федерации.