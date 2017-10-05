Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» поддержал всероссийскую акцию #ЭкоУборка

Забота об экологии и формирование экологического самосознания россиян – очень важные задачи, обозначенные Владимиром Владимировичем Путиным на 2017 год. Всероссийская молодёжная акция «ЭКОуборка», по замыслу организаторов, как раз нацелена на формирование экологической культуры у молодежи и на развитие эко-добровольчества. Ответственность за окружающий мир и облик родного города решили формировать и в Нижневартовске.

В день проведения Акции специалисты и волонтеры фонда «МЫ ВМЕСТЕ» совместно с волонтерским экологическим штабом Нижневартовска, волонтеров ЦСА «Феникс» и активистов некоммерческого партнерства «Агентство социальных технологий» организовали уборку придомовой территорий дома по улице Северная.

Ударно наведя порядок, (заполнив мусором целых 10 пакетов!), дружная команда волонтеров на этом не остановилась, а высадила 30 саженцев рябины и сосны, в рамках проекта «45 полезных дел».

«Доставляет огромную радость помогать нашему красивому городу становится зеленее и чище. И после того, как ты своими руками подбирал мусор, ползая по улице – совсем пропадает всякое желание бросить фантик или жвачку на тротуар! И теперь своим друзьям и родным тоже не позволю этого сделать. Думаю, если каждый житель хоть разок выйдет на субботник и уберет хотя бы улицу у своего дома, то никому не захочется впредь мусорить, все будут уважать свой труд и город станет безупречно чистым и красивым!», — поделилась Елена, участница акции #экоУборка , волонтер фонда «МЫ ВМЕСТЕ».



