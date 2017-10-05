Пятница, 6 октября 2017 18+

Комментарии:

Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» поддержал всероссийскую акцию #ЭкоУборка

Опубликовано: 5 октября 2017, 17:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

Забота об экологии и формирование экологического самосознания россиян – очень важные задачи, обозначенные Владимиром Владимировичем Путиным на 2017 год. Всероссийская молодёжная акция «ЭКОуборка», по замыслу организаторов, как раз нацелена на формирование экологической культуры у молодежи и на развитие эко-добровольчества. Ответственность за окружающий мир и облик родного города решили формировать и в Нижневартовске.

В день проведения Акции специалисты и волонтеры фонда «МЫ ВМЕСТЕ» совместно с волонтерским экологическим штабом Нижневартовска, волонтеров ЦСА «Феникс» и активистов некоммерческого партнерства «Агентство социальных технологий» организовали уборку придомовой территорий дома по улице Северная.

Ударно наведя порядок, (заполнив мусором целых 10 пакетов!), дружная команда волонтеров на этом не остановилась, а высадила 30 саженцев рябины и сосны, в рамках проекта «45 полезных дел».

«Доставляет огромную радость помогать нашему красивому городу становится зеленее и чище. И после того, как ты своими руками подбирал мусор, ползая по улице – совсем пропадает всякое желание бросить фантик или жвачку на тротуар! И теперь своим друзьям и родным тоже не позволю этого сделать. Думаю, если каждый житель хоть разок выйдет на субботник и уберет хотя бы улицу у своего дома, то никому не захочется впредь мусорить, все будут уважать свой труд и город станет безупречно чистым и красивым!», — поделилась Елена, участница акции #экоУборка , волонтер фонда «МЫ ВМЕСТЕ».

Рубрики: Нижневартовск, Общество, Экология. Метки: , , , , , , .


Рейтинг новости:

42
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» принял участие в образовательном мероприятии «Открытый регион»

Опубликовано 4 октября 2017, 18:30

На прошлой неделе сотрудники фонда «МЫ ВМЕСТЕ» прошли четырехдневный цикл образовательных мероприятий, организованный для специалистов некоммерческих организаций, при содействии департамента общественных и внешних связей Югры и Центра «Открытый регион». На семинарах и мастер-классах специалисты проекта «Открытый ... Читать полностью >>

Фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» продолжает «Творить добро»

Опубликовано 2 октября 2017, 16:48

Акция «Твори добро» и другие акции помощи социально незащищенным семьям объединены фондом «МЫ ВМЕСТЕ» в программу «Благополучие». Она предполагает не только материальную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но и юридические консультации, решение других частных ... Читать полностью >>

Волонтеры благоустроили могилы ветеранов ВОВ в Нижневартовске

Опубликовано 22 сентября 2017, 17:10

Привести в порядок заброшенные захоронения ветеранов Великой Отечественной войны – такой идеей загорелись активисты некоммерческого партнерства «Агентство социальных технологий», и летом текущего года реализовывали свою цель благодаря гранту фонда «МЫ ВМЕСТЕ». Проделанную в июле-августе работу по ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO