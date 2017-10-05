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Банк «Открытие» начал обслуживать бюджетные счета администрации Советского района ХМАО

Опубликовано: 5 октября 2017, 16:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

Администрация Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры открыла счета в Западно-Сибирском филиале банка «Открытие».

В рамках заключенного контракта районная администрация открывает в банке два бюджетных счета, срок обслуживания которых составит 2 года. На счетах будут аккумулироваться средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений Советского района, юридических лиц — получателей субсидий из бюджета Советского района, а также средства, поступающие во временное распоряжение администрации от участников размещения заказа в качестве обеспечения заявок на участие в торгах.

«Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» на протяжении многих лет обслуживает счета бюджетных и автономных учреждений. На сегодняшний день в филиале открыты счета более десяти муниципальных образований Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого округов, области. Сотрудничество с региональными администрациями говорит о надежной работе и долгосрочной стабильности «Открытия» как банка федерального масштаба», – подчеркнул управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

 

 

Рубрики: Общество. Метки: , , , , , .


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