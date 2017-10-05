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«Ак Барс» разгромил «Югру» со счетом 3:1

Опубликовано: 5 октября 2017, 10:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

4 октября в третьем матче выездной серии «Югра» встретилась с казанским «Ак Барсом».

Казанские хоккеисты, не раскачиваясь, перешли в наступление. На третьей минуте матча Джастин Азеведо открыл счет. Уже во второй игре подряд с «Югрой» именно этот форвард забрасывает первую шайбу. До конца периода хозяева льда «давили» в нашей зоне, практически не давая пересечь синюю линию. Во второй двадцатиминутке югорчане перехватили инициативу и всё чаще доставляли неудобства Эмилю Гарипову. Но казанцы превзошли нашу команду в качестве. Воспользовавшись численным большинством, второй гол в наши ворота забил Станислав Галиев.

В начале заключительного периода ханты-мансийцы «поднажали». И результат не заставил долго ждать. Наши легионеры Мартин Штайнох и Ондржей Витасек создали великолепную комбинацию, которую очень удачно завершил Евгений Скачков. Но уже через три минуты хозяева увеличили счет – 3:1.

Позже эмоции игроков начали зашкаливать: это вылилось в небольшую потасовку с участием Ондржея Витасека. Соперники получили удаление за обоюдную грубость. Встряхнувшись, «Югра» продолжила обстреливать ворота Гарипова. Но «Ак Барс» перешел в глухую оборону. Не помогла югорчанам и замена вратаря на полевого игрока. Со счетом 1:3 «Югра» уступила «Ак Барсу».

Подопечные Анатолия Емелина продолжают путешествие по Татарстану. «Югра» отправляется в Нижнекамск, где 6 октября сыграет с местным «Нефтехимиком», — сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Рубрики: Общество, Спорт. Метки: , , , .


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