316 млн рублей в окружном центре ХМАО ушло на подготовительные работы объектов ЖКХ к отопительному сезону

Жилищно-коммунальный комплекс Ханты-Мансийска готов к работе в зимних условиях. Об этом заместителю Главы окружной столицы Андрею Шашкову сообщили руководители муниципальных предприятий на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Администрации города.

«На сегодняшний день городской комиссией проведены проверки всех энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в многоквартирных домах окружного центра и выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов», — отметил Андрей Шашков и обратил внимание участников заседания на то, что на следующей неделе, в рамках окружного плана проверок по оценке готовности муниципалитетов Югры к отопительному периоду Ханты-Мансийск ожидает итоговая проверка. По ее результатам выдается паспорт готовности окружной столицы к осенне-зимнему периоду.

Отметим, подготовка жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2017 — 2018 годов прошла без замечаний. В этом году на подготовительные работы объектов ЖКХ к отопительному сезону было направлено 316 миллионов рублей, которые были потрачены на замену ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на реконструкцию кабельных и воздушных линий. Кроме того, для оперативного устранения неисправностей и аварий в зимний период на объектах коммунального комплекса в Ханты-Мансийске сформированы резервы материально-технических ресурсов на сумму более чем 18 миллионов рублей.

На сегодняшний день, объем аварийного запаса топлива составляет – 47 тонн нефтепродуктов – это 100 % от общего 3-х суточного необходимого объема для работы котельных установок в режиме полной загрузки. Для проведения аварийно-восстановительных работ в случаях нарушения электроснабжения на всех коммунальных предприятиях города сформированы 12 бригад, укомплектованные необходимыми материалами и ресурсами, сообщает Управление общественных связей Ханты-Мансийска.