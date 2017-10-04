Жительницу Югры приговорили к 9 годам тюремного заключения за продажу наркотиков

Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор по статье «покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств, совершённые организованной группой лиц, с использованием сети «Интернет», в крупном и особо крупном размере».

Прокурору удалось доказать, что подсудимая занималась торговлей «губительного зелья» в Нефтеюганске с 2016 года.

Наркосбытчица, получив крупную партию наркотиков от организатора преступной группы, сбывала их путем закладок.

Лишь в 2017 году ее удалось задержать правоохранителям, именно тогда наркотики были изъяты из незаконного оборота.

В итоге суд назначил виновной наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 80 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима.