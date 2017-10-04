Жительницу Югры приговорили к 9 годам тюремного заключения за продажу наркотиков
Опубликовано: 4 октября 2017, 11:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор по статье «покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств, совершённые организованной группой лиц, с использованием сети «Интернет», в крупном и особо крупном размере».
Прокурору удалось доказать, что подсудимая занималась торговлей «губительного зелья» в Нефтеюганске с 2016 года.
Наркосбытчица, получив крупную партию наркотиков от организатора преступной группы, сбывала их путем закладок.
Лишь в 2017 году ее удалось задержать правоохранителям, именно тогда наркотики были изъяты из незаконного оборота.
В итоге суд назначил виновной наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 80 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Рубрики: Нефтеюганск, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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