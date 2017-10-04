В Югре иномарка улетела в кювет, пострадали 3 человека, среди которых был ребенок
Опубликовано: 4 октября 2017, 10:22 | Служба новостей "ЮграPRO"
За сутки в Югре зарегистрировано 12 дорожных происшествий, в которых 16 человек получили ранения, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
Накануне вечером на 708 километре автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово» водитель «KIA CEED» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина еще и опрокинулась.
В результате аварии водитель и пассажиры: женщина и 10-летний ребенок получили травмы различной степени тяжести.
Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия. Метки: ДТП, новости ХМАО, ХМАО, Югра.
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