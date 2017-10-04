Среда, 4 октября 2017 18+

Комментарии:

В Югре иномарка улетела в кювет, пострадали 3 человека, среди которых был ребенок

Опубликовано: 4 октября 2017, 10:22 | Служба новостей "ЮграPRO"

За сутки в Югре зарегистрировано 12 дорожных происшествий, в которых 16 человек получили ранения, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Накануне вечером на 708 километре автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово» водитель «KIA CEED» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина еще и опрокинулась.

В результате аварии водитель и пассажиры: женщина и 10-летний ребенок получили травмы различной степени тяжести.

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

330
Просмотры:
5
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» принял участие в образовательном мероприятии «Открытый регион»

Опубликовано 4 октября 2017, 18:30

На прошлой неделе сотрудники фонда «МЫ ВМЕСТЕ» прошли четырехдневный цикл образовательных мероприятий, организованный для специалистов некоммерческих организаций, при содействии департамента общественных и внешних связей Югры и Центра «Открытый регион». На семинарах и мастер-классах специалисты проекта «Открытый ... Читать полностью >>

Банк «Открытие» финансирует администрацию Нижневартовска на сумму 100 млн рублей

Опубликовано 4 октября 2017, 16:45

Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» предоставит 100 млн руб. администрации Нижневартовска для финансирования городского бюджета. «Кредитование муниципальных образований – часть системной работы банка «Открытие» с бюджетной сферой. Западно-Сибирский филиал обслуживает автономные учреждения города Нижневартовска, муниципальные предприятия, реализует ... Читать полностью >>

Пенсионер из ХМАО наловил рыбы на 1 млн рублей и на отсидку в тюрьме

Опубликовано 4 октября 2017, 16:15

В отношении 64-летнего жителя Белоярского района полицейские возбудили уголовное дело. Дело в том, что мужчина попался на браконьерстве: семь особей рыб ценных пород и один осетр. Стоит сказать, преступника изобличил сельский участковый, который на реке Горная ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO