В Югре иномарка улетела в кювет, пострадали 3 человека, среди которых был ребенок

За сутки в Югре зарегистрировано 12 дорожных происшествий, в которых 16 человек получили ранения, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Накануне вечером на 708 километре автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово» водитель «KIA CEED» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина еще и опрокинулась.

В результате аварии водитель и пассажиры: женщина и 10-летний ребенок получили травмы различной степени тяжести.