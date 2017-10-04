Трещит бюджет Югры! В рамках празднования дня народного единства в регионе состоится около 600 мероприятий

С 3 по 5 ноября в ХМАО будет проведено около 600 праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. В их числе концертные программы, митинги, патриотические акции, фестивали, конкурсы, тематические выставки, кинопоказы и многое другое. Такую информацию озвучил в ходе заседания организационного комитета по подготовке празднования в УрФО Дня народного единства заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. В совещании также прияли участие руководители профильных департаментов округа, федеральный инспектор по автономному округу Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Константин Прошкин.