Трещит бюджет Югры! В рамках празднования дня народного единства в регионе состоится около 600 мероприятий
Опубликовано: 4 октября 2017, 14:53 | Служба новостей "ЮграPRO"
С 3 по 5 ноября в ХМАО будет проведено около 600 праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. В их числе концертные программы, митинги, патриотические акции, фестивали, конкурсы, тематические выставки, кинопоказы и многое другое. Такую информацию озвучил в ходе заседания организационного комитета по подготовке празднования в УрФО Дня народного единства заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. В совещании также прияли участие руководители профильных департаментов округа, федеральный инспектор по автономному округу Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Константин Прошкин.
Отметим, праздничные мероприятия пройдут во всех 22 муниципальных образованиях округа, сообщает пресс-центр Правительства Югры.
Рубрики: Общество. Метки: Всеволод Кольцов, День народного единства, новости ХМАО, Новости Югры, Правительство Югры, ХМАО, Югра.
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