Сегодня «Югра» сыграет с ХК «Ак Барс»
Опубликовано: 4 октября 2017, 13:13 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня «Югра» в третьем выездном матче на льду «Татнефть Арены» сыграет с казанским «Ак Барсом».
Всего соперники встречались в 22-х матчах. Из них 14 выиграл «Ак Барс» (12 – в основное время, 1- по буллитам, 1 – в овертайме). Наша команда победила в 8 играх (4 – в основное время, 1 – в овертайме, 3 – по буллитам). По набранным очкам в два раза перевес у казанской команды -44:22. Заброшенных шайб также больше у хозяев льда — 75:51.
Стоит сказать, «Югра» встретится с «Ак Барсом» уже во второй раз в этом сезоне. 8 сентября в Ханты-Мансийске югорчане уступили гостям со счетом 2:4.
Отметим, в этой выездной серии игр «Югра» начинает реабилитироваться после неудавшегося старта сезона. Напомним, два предыдущих матча ханты-мансийцев становились победными: ХК «Сочи» — «Югра» — 2:3 ОТ; «Салават Юлаев» — «Югра» — 1:2 Б. Причем, героем обоих матчей становился Павел Варфоломеев. 22-летний форвард дважды забил победные голы.
Начало матча в 21.00 (время х-м), сообщает пресс-служба ХК «Югра».
Рубрики: Общество, Спорт. Метки: «Салават Юлаев», Ак Барс, новости ХМАО, Новости Югры, Татнефть Арена, ХК «Сочи», ХМАО, Хоккейный клуб «Югра», Югра.
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