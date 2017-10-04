«Ради того, чтобы восторжествовала справедливость, и чиновники понесли наказание за наших детей…». Родители пострадавших в аварии под Ханты-Мансийском детей обращаются к людям с мольбой о помощи

В редакцию информационного агентства «ЮграPRO» обратились родители юных акробатов, которые 4 декабря 2016 года пострадали в жуткой автокатастрофе под Ханты-Мансийском, с просьбой опубликовать их обращение к югорчанам.

4 декабря 2016 года крупная авария произошла в Ханты-Мансийском автономном округе. Пассажирский автобус и два грузовика столкнулись на 926-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В автобусе находились три десятка детей — спортивная команда возвращалась в Нефтеюганск из Ханты-Мансийска с соревнований по спортивной акробатике. В ДТП погибли десять детей и двое их тренеров. В числе пострадавших — 20 детей 16-ть из которых были госпитализированы в тяжелейшем состоянии. На сегодняшний день дети также нуждаются в лечении. У многих черепно-мозговые травмы, многочисленные ожоги тела.

Сразу после трагедии многие высокопоставленные чиновники обещали родителям найти всех виновных и сопричастных к ДТП. Через два с половиной месяца расследование было завершено. По его итогам обвинение по факту аварии предъявлено четырем фигурантам: водителю грузовика, перевозящего на трале негабаритный груз — буровое оборудование компании «Башнефтьгеофизика» и лишенного на тот момент водительских прав Раилю Саитханову, индивидуальному предпринимателю, владельцу пассажирского автобуса Александру Сидоруку, водителю этого автобуса Марату Зайнуллину и директору нефтеюганской спортшколы «Сибиряк» Ирине Тарасовой.

Несмотря на то, что дело уже передано в суд (идет стадия допросов свидетелей), на многие вопросы родителей следствие так и не дало ответы. А показания в суде очевидцев и свидетелей лишь убеждают, что многие сопричастные к трагедии лица остались в стороне.

В первую очередь, родители пострадавших детей не согласны с узким кругом лиц, которым предъявлено обвинение. По их мнению, к уголовной ответственности также должны были быть привлечены:

водитель второго грузовика, разорвавшего автобус на части. Если бы Вадим Саитханов соблюдал дистанцию, скоростной режим, то последствия аварии были бы другими. Не было бы удара от второго грузовика, и жертв было бы меньше;

компания, чью технику и в чьих интересах перевозили братья Саитхановы. Грузовики перевозили на прицепах негабаритный груз — буровое оборудование компании «Башнефтегеофизика», которая для организации его доставки привлекла компанию из Уфы — ООО «Ресурс». В деле никто не фигурирует с этой стороны, хотя нарушения, как показало расследование, там тоже были;

чиновники, отвечающие за контроль за организацию перевозок групп детей по территории округа. Из допросов следует, что со всех чиновников снята ответственность за организацию перевозки детей на окружные соревнования, хотя после ДТП на многих были наложены дисциплинарные взыскания. Ответы на вопросы — по какой схеме происходило бюджетное финансирование спортсменов Нефтеюганска для участия в данных соревнованиях и почему денежные средства, в том числе на транспортировку акробатов не были вовремя получены спортшколой, в материалах дела также отсутствуют.

В сентябре председатель СК РФ Александр Бастрыкин встречался с родителями детей, попавших в ДТП и поручил провести дополнительное расследование по причастности к аварии вышеуказанных лиц.

Выжившие после ДТП дети нуждаются в долгосрочной высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, возможно, потребуется лечение за границей. Компенсация морального вреда, расходы на лечение, которые не покрыли страховые компании, будут взыскиваться только с виновников. Такие гражданские иски еще не заявлялись родителями, но судя по фигурантам обвинения, получить компенсацию морального вреда или возместить понесенные расходы на лечение по исполнительному листу будет нереально.

Раны девочки, пострадавшей в аварии под Ханты-Мансийском 4.12.2016

Раны девочки, пострадавшей в аварии под Ханты-Мансийском 4.12.2016

Раны девочки, пострадавшей в аварии под Ханты-Мансийском 4.12.2016

Интересы всех потерпевших по этому делу представляет адвокат Адвокатской палаты ХМАО из Нефтеюганска Умар Арчаков. Но, как считают потерпевшие, его сил недостаточно.

Один из родителей детей пояснил: «Когда все случилось, у нас был шок. Многие до сих пор не отошли от случившегося. Принять гибель своего ребенка невозможно, на это нужно время. Другие были заняты лечением в больницах в Москве. Из нас никто никогда не сталкивался с судами. Мы думали, раз мы потерпевшие, нас защитит государство. Нам всем было не до стадии следствия. Но в суде мы поняли, что на наши вопросы следствие не дало всех ответов. Все, с чем мы не согласны, мы недавно сказали лично и письменно обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Но многое решается сейчас именно в судебном процессе. Нефтеюганск маленький город. Нам сказали, что защищать нас по нашему делу не возьмется ни один адвокат в городе, кроме Умара Арчакова. Но сейчас, ради того, чтобы восторжествовала справедливость, и чиновники понесли наказание за наших детей, и мы могли реально взыскать расходы на лечение выживших детей с виновников, мы нуждаемся в высококвалифицированной адвокатской помощи известных адвокатов России».

Всем потерпевшим в ДТП необходима финансовая помощь, чтобы обратиться за помощью к московским адвокатам или адвокатам из других субъектов. Собранные деньги через фонд для оказания юридической помощи потерпевшим в ДТП пойдут на оплату по соглашениям об оказании юридической помощи.

Также родители детей-акробатов отдельно обращаются с запросами об оказании юридической помощи ко всем известным адвокатам Москвы.

Просим всех оказать пожертвование для защиты и восстановления справедливости в суде.

Назначение платежа: для оказания юридических услуг потерпевшим в ДТП 04.12.2016 года

Региональный Благотворительный Фонд помощи детям «Лучик света»

Банк ОАО «СКБ- Банк» ИНН 6608003052 КПП 668501001 ОКПО 09320752 БИК 046577756 К/с 30101810800000000756 Р/с 40702810119000000366 Юридический Адрес Нижневартовск, М-Жукова 12 кор. А кв.26 Фактический Адрес Нижневартовск, Мусы-Джалиля 51А Телефон Тел./факс 8(3466)41-58-18 Индекс фактический 628611 Индекс юридический 628602 Электронная почта luchik_sveta_nv@mail.ru

Под обращением подписались 17 пострадавших семей:

№ ФИО

Потапова Екатерина Михайловна

Калашник Сергей Алексеевич

Калашник Дарья Сергеевна(погибшая)

Пьянкова Елена Витальевна

Пьянкова Злата Сергеевна (потерпевшая)

Зинченко Ольга Анатольевна

Зинченко Юлия Сергеевна(потерпевшая)

Судакова Светлана Сириновна

Судакова Валерия Васильевна(потерпевшая)

Кудряшов Денис Николаевич

Кудряшова Полина Денисовна(потерпевшая)

Хакимова Санобар Мадаминовна

Эргашова Гавхар Сарваровна(потерпевшая)

Эргашова Зульфия Сарваровна(погибшая)

Дубинина Анна Юрьевна

Подгорная Виктория Алексеевна(потерпевшая)

Просвиркина Олеся Александровна

Просвиркин Данил Владимирович(погибший)

Просвиркина Вероника Владимировна(потерпевшая)

Саморукова София Курбановна

Замыко Екатерина Михайловна(потерпевшая)

Алдонина Людмила Александровна

Алдонин Степан Александрович(потерпевший)

Алдонина Снежанна Александровна(потерпевшая)

Жулина Елена Валерьевна

Жулина Валентина Вячаславна(потерпевшая)

Алабаева Наиля Атабалловна

Якушкина Мария Владимировна(погибшая)

Уточкина Рузалия Садретдиновна

Илизиров Илья Владимирович (потерпевший)

Вакула Галина Николаевна

Вакула Виктория Александровна(погибшая)

Смородников Андрей Геннадьевич

Смородникова Аринна Андреевна(погибшая)

Дубинская Софья Васильевна

Дубинская регина Ильдаровна(погибшая)

Кимакин Михаил Степанович

Кимакина Ирина Густавовна(погибшая)

Редакция информационного агентства «ЮграPRO» обращается к неравнодушным землякам, давайте не будем проходить мимо общей беды, поддержим югорчан, потерявших в этой аварии самое дорогое, что есть в жизни каждого родителя, а еще поможем тем, кому удалось выжить, поможем бороться за здоровье мальчишек и девчонок, а также за справедливое наказание виновных.