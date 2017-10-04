Пострадавшего в «сургутской резне» мужчину врачи не собираются выписывать из больницы. Его состояние прокомментировал директор Депздрава Югры Алексей Добровольский

В субботу 19 августа Сургут пребывал в оцепенение после нападения Артура Гаджиева с ножом на прохожих, в тот злосчастный день он ранил 8 человек.

Стоит сказать, прошло уже больше месяца, однако, не всем пострадавшим удалось оправиться от травм. На сегодняшний день в Сургутской клинической травматологической больнице продолжает лечение один пациент, остальные выписаны и находятся под амбулаторным наблюдением. Информацию о состоянии пострадавших в результате инцидента 19 августа в Сургуте сообщил Департамент здравоохранения Югры.

«Пациент, у которого была самая тяжелая травма, три недели назад переведен из реанимационного отделения в отделение нейрохирургии, сейчас он проходит курс реабилитации. Угрозы жизни нет, идет активная работа по восстановлению тех функций, которые пострадали в результате травмы. Процесс восстановления — вопрос не одного месяца, на данный момент говорить о его выписке рано», — пояснил агентству директор Депздрава Югры Алексей Добровольский.