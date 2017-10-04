Пенсионер из ХМАО наловил рыбы на 1 млн рублей и на отсидку в тюрьме

В отношении 64-летнего жителя Белоярского района полицейские возбудили уголовное дело. Дело в том, что мужчина попался на браконьерстве: семь особей рыб ценных пород и один осетр.

Стоит сказать, преступника изобличил сельский участковый, который на реке Горная Обь увидел лодку, а в ней обнаружил рыболовные снасти и хороший улов.

Кстати, наказание за речное лакомство предусмотрено частью 1 статьи 258.1 УК РФ, а именно, незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Суровыми российскими законами за подобное преступление грозит серьезное наказание — лишения свободы на срок до трех лет, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Пока неудачливый браконьер находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД ХМАО.