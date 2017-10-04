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Кто следующий? Крупнейшее предприятие по разведению рыбы в Югре выставлено на продажу

Опубликовано: 4 октября 2017, 15:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

9 ноября Российский аукционный дом проведет торги по продаже 100% пакета акций АО «Югорский рыбоводный завод». Продажа осуществляется по поручению Департамента имущества ХМАО.

Начальная цена – 1,08 млрд рублей.

Для справки: Основным видом деятельности АО «Югорский рыбоводный завод» является воспроизводство аквакультуры (малек пеляди, муксуна, стерляди и осетра) для последующего переселения ее в водоемы, пострадавшие в ходе хозяйственной деятельности крупных добывающих предприятий.

Заказчиками на продукцию завода являются крупнейшие нефтедобывающие предприятия и строительные фирмы, ведущие экологически вредную деятельность в регионе. Кстати, связано это с тем, что законодательство РФ предъявляет требование к таким компаниям – компенсировать ущерб, нанесенный природе.

Среди основных покупателей продукции завода: газодобывающие и газотранспортные предприятия Группы Газпром (такие как ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром Геологоразведка», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.), АО «Обь-Иртышское речное пароходство», АО «Транснефть Сибирь», АО «Мессояханефтегаз», ЗАО «Нортгаз», и другие.

Стоит сказать, это лакомый кусочек, ведь предприятие действующее и приносит стабильный доход.

«Югорский рыбоводный завод» – приносит неоспоримую пользу экологии северных регионов нашей страны, работая на восстановление водных биоресурсов. Учитывая важнейшую роль завода для окружающей среды и хозяйственной деятельности региона, мы будем искать инвестора, заинтересованного в сохранении профиля предприятия», – рассказывает Анжелика Иманова, заместитель генерального директора Российского аукционного дома (РАД).

У завода, кроме всего прочего есть имущественный комплекс площадью 47,5 тыс. кв.м, который расположен в окружной столице Югры. Также предприятие использует 97 га земли по всему региону.

Череда продаж правительственных активов не прекращается. Напомним, ранее информагентство «ЮграPRO» сообщало о том, что 25 октября Российский аукционный дом планирует провести торги по продаже 100% пакета акций АО «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК»). Вышеназванное предприятие кстати тоже является прибыльным, выручка компании за первое полугодие 2017 года составила 675 млн рублей . Подробнее об этом в материале «Уйдет с молотка актив правительства Югры — АО «ЮТЭК», начальная цена – 280 млн рублей».

Рубрики: Ханты-Мансийск, Экология. Метки: , , , , , , , , , , , , , .


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