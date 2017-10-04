Фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» принял участие в образовательном мероприятии «Открытый регион»

На прошлой неделе сотрудники фонда «МЫ ВМЕСТЕ» прошли четырехдневный цикл образовательных мероприятий, организованный для специалистов некоммерческих организаций, при содействии департамента общественных и внешних связей Югры и Центра «Открытый регион». На семинарах и мастер-классах специалисты проекта «Открытый регион» делились с участниками своими знаниями и опытом в управлении проектами некоммерческих организаций. Такого рода обучение способствует повышению уровня правовой, коммуникативной и технологической компетентности руководителей, сотрудников и добровольцев некоммерческих организаций для решения проектных задач.

«Обучение очень насыщенное: мы узнали о законодательных основах деятельности некоммерческих организаций, примерах лучших социальных практик разных организаций в России и в Югре, а также об основах финансовой устойчивости этих организаций и способах привлечения инвестиций. Все эти знания несомненно станут отличным подспорьем в нашей работе и лягут в основу новых проектов фонда «МЫ ВМЕСТЕ», — делится Ренат Губайдуллин, сотрудник общественной приемной Алексея Андреева, депутата Думы Югры от фракции Единая Россия, учредителя фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ».

«Один из главных приоритетов фонда — развитие специалистов, для наилучшего раскрытия потенциала каждого сотрудника. Специалисты фонда регулярно участвуют в вебинарах и обучающих тренингах, повышающих их компетентность в профессиональной сфере, для того чтобы наша команда могла работать еще эффективнее на благо городов и жителей Югры», — прокомментировал Алексей Владимирович Андреев.