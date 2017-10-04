Банк «Открытие» финансирует администрацию Нижневартовска на сумму 100 млн рублей
Опубликовано: 4 октября 2017, 16:45 | Служба новостей "ЮграPRO"
Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» предоставит 100 млн руб. администрации Нижневартовска для финансирования городского бюджета.
«Кредитование муниципальных образований – часть системной работы банка «Открытие» с бюджетной сферой. Западно-Сибирский филиал обслуживает автономные учреждения города Нижневартовска, муниципальные предприятия, реализует зарплатные проекты уже более 10 лет», — прокомментировал Виталий Мосунов, управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие».
«Банк «Открытие» победил по итогам прошедшего аукциона. Выделенные кредитные средства позволяют реализовать ряд значимых инвестиционных проектов», — подчеркнула заместитель главы г. Нижневартовск по экономике Елена Рябых.
Также в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве с администрацией Нижневартовска, банк участвует в финансировании проектов бюджетных учреждений и общественных организаций города.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: администрация Нижневартовска, банк «Открытие», Открытие, ХМАО, Югра.
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