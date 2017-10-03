Владелец игрового автомата в ХМАО проиграл силовикам

Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК РФ по Югре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1986 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

Молодой человек, желая получать доход, установил в одном из магазинов на привокзальной площади Пыть-Яха игровой автомат с соответствующим программным обеспечением.

В ходе проведения следственных действий игровой аппарат изъят. В нем обнаружены деньги, что подтверждает получение преступного дохода.

Отметим, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

Кстати, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», на территории Российской Федерации игорные зоны могут находиться в пяти субъектах – в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае и Калининградской области. Организация и проведение азартных игр вне игорных зон является незаконной и подлежит уголовной ответственности. Санкцией ч. 1 ст. 171.2 УК РФ в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.