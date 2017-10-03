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В Югре на 20 суток закрыли придорожное кафе «Падар». Роспотребнадзор выявил грубые нарушения

Опубликовано: 3 октября 2017, 12:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

Решением суда приостановлена деятельность придорожного кафе на 181 км автодороги Ханты-Мансийск – Нягань.

Роспотребнадзор ХМАО внепланово проверил ООО «Бута», которое осуществляет свою деятельность в кафе «Падар».

«В процессе проверки придорожного кафе, которое расположено на 181 км автодороги Ханты-Мансийск — Нягань были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства и требований технических регламентов к производству пищевых продуктов. В частности, недостаточное количество раковин для мытья посуды, нарушается режим мытья посуды, не соблюдается поточность технологических процессов, отмечаются встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды, не установлена бактерицидная лампа на участках по порционированию готовых блюд, посуда, инвентарь не промаркированы, грубо нарушается товарное соседство при хранении сырой и готовой продукции, используется привозная вода. Кроме того, требуется проведение косметического ремонта», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

По итогу, за выявленные правонарушения в отношении ООО «Бута» был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, а также территориальным отделом применена обеспечительная мера в виде протокола о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в суд. Решением судьи Октябрьского районного суда ХМАО-Югры 23.09.2017 ООО «Бута» признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности придорожного кафе сроком на 20 суток.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. игорь.:
    3 октября 2017 в 12:29

    Что хотят то и творят .какие внеплановые проверки.разогнать этот Роспотребнадзор.сборище взяточнеков.проходимцев и тунеядцев.

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