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В Югре из-за плохой погоды легковым автомобилям ограничили движение

Опубликовано: 3 октября 2017, 10:29 | Служба новостей "ЮграPRO"

Госавтоинспекция ХМАО проинформировала водителей о временном ограничении движения транспортных средств.

«В связи с обильным снегопадом и гололедными явлениями движение легковых транспортных средств с 950 по 846 километра автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» с 20:00 2.10.17 временно ограничено до улучшения погодных условий», — сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО.

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