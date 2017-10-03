Сургутской авиакомпании «СКОЛ» удалось избежать банкротства

Налоговая инспекция Сургута отказалась от требований о признании ООО «Авиакомпания «СКОЛ» банкротом.

Как сообщалось ранее, исковое заявление МИФНС по городу Сургуту о признании банкротом известной авиакомпании «СКОЛ» поступило в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 25 сентября 2017. Об этом информагентство «ЮграPRO» сообщало ранее в материале «Сургутскую авиакомпанию «СКОЛ» могут признать банкротом».

Напомним, основанием обращения с суд послужило наличие задолженности авиаперевозчика в размере около 17 млн рублей перед бюджетами разного уровня.

Однако, авиакомпании удалось погасить задолженность, это помогло избежать банкротства. Определением Арбитражного суда от 02 октября заявление МИФНС по городу Сургуту о банкротстве ООО «Авиакомпания «СКОЛ» возвращено заявителю, сообщает пресс-служба Арбитражного суда ХМАО.

Для справки: ООО «Авиакомпания «СКОЛ» создана в 2000 году в городе Сургут. Компания осуществляет вертолетные работы на территории Восточной и Западной Сибири. В России является одним из крупных операторов вертолётных перевозок. В своем арсенале авиакомпания имеет 11 единиц «МИ-26Т», 2 пассажирских самолета «ЯК-40», 2 единицы французского многоцелевого вертолета «AIRBUS HELICOPTERS H125», 1 единица итальянского многоцелевого вертолета «AGUSTA WESTLAND AW109 SP», 5 единиц турбовинтовых пассажирских самолётов «DHC-6 TWIN OTTER S 400», 17 единиц вертолетов «МИ-8» и 3 единицы американского самолета «СESSNA 208B GRAND CARAVAN».