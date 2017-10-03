Рабству быть?! Трудовая инспекция ХМАО сообщила результаты внеплановой проверки в ООО «Звезда Сибири»

В трудовую инспекцию Югры обратился работник ООО «Звезда Сибири» (Нижневартовск). Сотрудник рассказал о вопиющих нарушениях трудовых прав со стороны работодателя организации, среди которых указал:

понуждение к увольнению

дискриминация

препятствие в выполнении должностных обязанностей

недопуск к рабочему месту и программному продукту

истребование письменных объяснительных для привлечения к дисциплинарной ответственности

изменение сменного графика работы на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными

несвоевременное ознакомление работников с графиками работы

неознакомление работников с графиком отпусков на 2017 год

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска по заявлению работника

Для справки: ООО «Звезда Сибири» зарегистрирована по адресу г. Нижневартовск, ул. Северная, д.55, к.2,. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР организации Мурашкин Валерий Геннадьевич. Основным видом деятельности компании является Торговля автотранспортными средствами.

Стоит сказать, сотрудники трудовой инспекции нагрянули в с внезапной проверкой и доводы заявителя подтвердились частично. Известно, что работодатель действительно не уведомил работника в письменной форме об изменении графика работы, а также не сообщил причины, которые бы могли вызвать необходимость таких изменений.

Нет сомнений и в том, что, остальные жалобы работника обоснованы, но доказать все это, видимо, сложнее, в противном случае, ничто бы не помешало директору обратиться в суд с заявлением о клевете.

В итоге, работодателем нарушены требования ст. 22 ТК РФ, согласно которым он обязан соблюдать трудовое законодательство. Теперь генеральному директору ООО «Звезда Сибири» выдано предписание с требованием об устранении нарушений. Кроме того, принято решение о возбуждении административного производства по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении юридического лица – ООО «Звезда Сибири», сообщает пресс-служба Государственной трудовой инспекции ХМАО.

«Мурашкинские законы рабства», видимо, действуют по всему Нижневартовску, в минувшем году этот город Югры стал «лидером» по нарушениям трудовых прав граждан. За 2016 год в муниципалитете было выявлено 2825 нарушений. На втором месте негативного рейтинга неуважения к работникам – Сургут (1966), а на третьем Мегион – 1527.

Но отметим и положительные муниципалитеты. На первом месте Кондинский район, за год зарегистрировано лишь 12 нарушений трудовых прав. Второе место занимает город Покачи – 35 нарушений. И напоследок Березовский район, за минувший год всего 50 человек в данном муниципалитете пострадали от беспредела работодателей.